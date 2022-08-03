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Окупанти намагалися прорватися на Харківщині, але отримали "на горіхи" від ЗСУ

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Окупанти намагалися прорватися на Харківщині, але отримали "на горіхи" від ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Харківщині окупанти вирішили трошки "просунутися".

Спроба виявилася невдалою, тож замість просування вперед, вони отримали "на горіхи" від ЗСУ і почимчикували назад.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове.

"Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли", - йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, що Росія і далі продовжує використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України. Останнім часом почастішала кількість ДРГ ворога, які заходять з території РП.

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