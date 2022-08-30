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Окупанти намагалися прорватися на Харківщині: ЗСУ "відігнали" їх прицільним вогнем

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Окупанти намагалися прорватися на Харківщині: ЗСУ "відігнали" їх прицільним вогнем

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у Харківській області.

Втім, їм це не дуже вдалося і ЗСУ "насипали" їм так, що ті змушені були відступити.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському російські окупанти обстріляли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

"Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

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