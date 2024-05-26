Окупанти намагалися прорватися на Харківському напрямку: ЗСУ відбили загрозу

Російські військові мали певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке.

Українські військові зуміли відбити загрозу з боку російських окупантів, які намагалися вчинити прорив на Харківському напрямку 26 травня. Росіяни хотіли прорватися на ділянці Стрілеча - Глибоке.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речника ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

“На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча - Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі", - наголосив Назар Волошин.

Він також додав, що російські військові мали певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке.

“Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", - додав Волошин.

Крім того, армія РФ не полишає спроб тиснути на Вовчанськ та Липці. Зокрема, Вовчанськ окупанти намагаються штурмувати піхотними підрозділами.

“Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов’язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють”, - зазначив Волошин.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що використання американського озброєння для ударів по Росії могло б перешкодити новому російському наступу.

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