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Окупанти намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку на Донеччині

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Окупанти намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку на Донеччині

Фото: Associated Press

Російські окупанти ведуть на Донеччині наступальні бої.

Минулої доби ЗСУ стримали їх під Водяним.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли позицій ЗСУ із застосуванням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Золота Нива. Завдав авіаційний удар у районі населеного пункту Мар’їнка.

"Ворог вів наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Також українські військові підтвердили ураження Антонівського моста через Дніпро у Херсоні та моста через Каховську ГЕС.

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