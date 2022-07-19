Окупанти намагалися просунутися на Харківщині в районі населенного пункту Уди, але наткнулися на ЗСУ і отримали по зубах

Російські окупанти не полишають спроб просуватися у Харківській області.

Минулої доби вони невдало провели розвідку боєм поблизу Удів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Нагадаємо, що у Держдепі США відреагували на гучні перестановки в керівництві українських силових структур

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