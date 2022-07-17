Окупанти намагалися просунутися на Слов'янському напрямку, але отримали по зубах від ЗСУ

На Слов'янському напрямку російські окупанти і далі намагаються наступати.

ЗСУ відбили чергові спроби загарбників штурмувати в напрямку Верхньокам’янки та Івано-Дар’ївки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку російські окупнати обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

Також із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.

"Противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ФСБ Росії могла отруїти головного зрадника області Володимира Сальдо.