Окупанти намагалися просунутися у напрямку Миколаївської області, але відхопили від ЗСУ і накивали п'ятами

Російські окупанти намагалися піти в наступ на українські позиції.
Атака виявилася невдалою і окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області.
Також ми писали, що Збройні сили РФ мають великі проблеми з медициною в ході “спеціальної військової операції” на території України. Через це більшість поранених російських окупантів не отримує належну медичну допомогу і відправляється до праотців.
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