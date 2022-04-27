Окупанти намагалися просунутися у напрямку Миколаївської області, але відхопили від ЗСУ і накивали п'ятами

Окупанти намагалися просунутися у напрямку Миколаївської області, але відхопили від ЗСУ і накивали п'ятами

Російські окупанти намагалися піти в наступ на українські позиції.

Атака виявилася невдалою і окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області.

Також ми писали, що Збройні сили РФ мають великі проблеми з медициною в ході “спеціальної військової операції” на території України. Через це більшість поранених російських окупантів не отримує належну медичну допомогу і відправляється до праотців.

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