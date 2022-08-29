Окупанти намагалися провести безглузду розвідку боєм на Слов'янському напрямку: ЗСУ їх "втихомирили"

Іноді вони виглядають безглуздо з точки зору тактики.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня.

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На Слов’янському напрямку минулої доби було зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА.

"Ворог намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, експерт розповів, що ЗСУ матимуть перевагу на фронті і пояснив, що впливатиме на ситуацію восени.

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