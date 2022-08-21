Окупанти намагалися штурмувати на 3-х напрямках поблизу Слов'янська

Російські окупанти намагаються просунутися на Слов'янському напрямку.
Минулої доби вони штурмували на трьох ділянках.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.
"Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, на виїзді з окупованого Севастополя утворився довжелезний затор після ранкової "бавовни"
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