Окупанти намагалися штурмувати на Бахмутському напрямку: ЗСУ відбили атаки поблизу 4 населених пунктів

На Донеччині окупанти продовжують проводити наступальні дії.
На Бахмутському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.
"Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські війська обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.
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