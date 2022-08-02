Окупанти намагалися штурмувати на Бахмутському напрямку: ЗСУ відбили атаки поблизу 4 населених пунктів

На Бахмутському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

"Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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