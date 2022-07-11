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Окупанти намагалися штурмувати на Слов'янському напрямку, але отримали по зубах від ЗСУ

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Окупанти намагалися штурмувати на Слов'янському напрямку, але отримали по зубах від ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області.

Миинулої доби вони намагалися штурмувати Краснопілля.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили", - йдеться в повідомленні.

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