Окупанти намагалися штурмувати на Слов'янському напрямку, але отримали по зубах від ЗСУ

Російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області.
Миинулої доби вони намагалися штурмувати Краснопілля.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили", - йдеться в повідомленні.
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