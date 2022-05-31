Окупанти намагалися взяти штурмом Довгеньке та встановити контроль над Сєвєродонецьком - Генштаб

Окупанти намагалися взяти штурмом Довгеньке та встановити контроль над Сєвєродонецьком - Генштаб

На Донбасі тривають жорстокі бої - ворог обстрілює позиції ЗСУ з усіх видів наявної зброї.

Також на кількох напрямках окупанти не йдуть в атаки, натомість обстрілюють населенні пункти.

Про це йдеться в зведенні Генштабу.

На Слов’янському напрямку окупанти з усіх сил намагаються утримати зайняті рубежі та маршрути постачання, створюють умови для подальшого наступу. Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.

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Окупанти також намагалися штурмувати в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується для подальшого наступу. Окупанти намагалися провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.

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