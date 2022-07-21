Окупанти намагаються наступати на Бахмут і штурмують Новолуганське - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут на Донеччині.

Для подальшого наступу на місто вони намагаються взяти Вуглегірську ТЕС.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському російські окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Також читайте Нова партія HIMARS для Україні та нічні вибухи у Миколаєві: головні новини ночі 21 липня

Ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.

"Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на півдні України авіація ЗСУ завдала 10 ударів по окупантах, артилерія накривала ворога дві сотні разів

Читайте також:

Новини України та світу | Спецвипуск ТСН 00:00 за 20 липня 2022 року