Окупанти намагаються наступати на Бахмут і штурмують Новолуганське - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут на Донеччині.
Для подальшого наступу на місто вони намагаються взяти Вуглегірську ТЕС.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському російські окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.
Ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.
"Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на півдні України авіація ЗСУ завдала 10 ударів по окупантах, артилерія накривала ворога дві сотні разів
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