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Окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб потрапити до Одеси - Міноборони Великої Британії

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Окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб потрапити до Одеси - Міноборони Великої Британії

Associated Press

Війська РФ намагаються обійти Миколаїв, аби просунутися у бік Одесі.

Російські окупанти намагаються оточити українських військових на Сході з боку Харкова і Маріуполя. Також намагаються просунутися до Одеси.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Війська РФ намагаються обійти Миколаїв, аби просунутися у бік Одеси.

"росія платить високу ціну за кожне просування уперед. Збройні сили України продовжують чинити стійкий опір по усіх території держави", - йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська здійснили авіаудар по місту Баштанка. У результаті авіаційної атаки пошкоджено житлові будинки на вулиці Сизоненка. Одна людина опинилася під завалами.

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