Окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб потрапити до Одеси - Міноборони Великої Британії

Окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб потрапити до Одеси - Міноборони Великої Британії

Війська РФ намагаються обійти Миколаїв, аби просунутися у бік Одесі.

Російські окупанти намагаються оточити українських військових на Сході з боку Харкова і Маріуполя. Також намагаються просунутися до Одеси.

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Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Війська РФ намагаються обійти Миколаїв, аби просунутися у бік Одеси.

"росія платить високу ціну за кожне просування уперед. Збройні сили України продовжують чинити стійкий опір по усіх території держави", - йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/FLC100EJAr — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 13, 2022

Нагадаємо, що російські окупаційні війська здійснили авіаудар по місту Баштанка. У результаті авіаційної атаки пошкоджено житлові будинки на вулиці Сизоненка. Одна людина опинилася під завалами.