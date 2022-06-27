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Окупанти намагаються оточити Лисичанськ і отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Верхньокам’янки - Генштаб

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Окупанти намагаються оточити Лисичанськ і отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Верхньокам’янки - Генштаб

Фото: Associated Press

На території Луганської області тривають активні бойові дії.

Російські окупанти намагаються оточити місто Лисичанськ.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки", - повідомляють у Генштабі.

Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

Нагадаємо, що у  Російській Федерації змінилося керівництво, яке відповідало за війну в Україні. За даними розвідки Британії, усунули генерала російської армії Олександра Дворнікова та інших осіб. Замість них наразі керівник військово-космічними військами РФ.

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