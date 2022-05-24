Окупанти намагаються оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк та готуються знову форсувати Сіверський Донець - Генштаб

Окупанти намагаються оточити Лисичанськ і Сєвєродонецьк та готуються знову форсувати Сіверський Донець - Генштаб

На Донбасі окупанти зосередили свої зусилля на наступі в напрямку Сєвєродонецька і Лисичанська.

Таким чином вони хочуть вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

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На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження українських підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 1 ворожий автомобіль", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти стягують до кордонів з Україною військову техніку. Так, росіяни розмістили на кордоні з Україною і Білоруссю ракетні комплекси "Іскандер".

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