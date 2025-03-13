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Окупанти намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл: деталі

Окупанти намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл: деталі

Російські солдати. / Фото: Associated Press

Українські бійці протистоять ворогові на цій ділянці фронту.

На Куп'янському напрямку російські окупаційні війська намагаються перекинути свої сили на західний берег річки Оскіл.

Про це повідомляє оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця".

За інформацією військових, окупанти продовжують спроби створити новий плацдарм на правому березі річки в районі села Красне Перше.

"Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додають в ОСУВ.

Як повідомлялося, на півночі Харківщини російські військові масово здаються у полон. Зокрема, на ділянці відповідальності 13-ї бригади “Хартія”, ситуація на фронті стала умовно спокійнішою для українських військових.

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