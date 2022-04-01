Окупанти намагаються перетворити Чернігів на другий Маріуполь - Арестович

Російські війська продовжують вести обстріли по населених пунктах України.
Російські військові намагаються перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Та попри складну ситуацію, туди надходить гуманітарна допомога і мешканці мають змогу покинути місто.
Про це заявив сьогодні, 1 квітня, під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ворог продовжує нищити житлові квартали в Маріуполі, Харкові, Чернігові - місті, яке зараз противник намагається перетворити на другий Маріуполь. Але я думаю, що ми впораємося. З Черніговом досі зберігається сухопутний зв'язок: надходить військова і гуманітарна допомога, і мешканці мають змогу виїхати з міста", - сказав Арестович.
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