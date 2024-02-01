Окупанти намагаються підвищити явку виборців на ТОТ: до чого вдаються

Не дуже розумні окупанти врешті-решт зрозуміли, що лояльності від місцевих жителів годі й чекати.

Загарбники на ТОТ, які не залучені в бойових діях, братимуть участь в організації та проведення "виборів президента РФ". Росіяни хочуть продемонструвати понад 80% підтримки диктатора Володимира Путіна.

Про це пише ЦНС.

РФ вчергове намагається "легалізувати" своє правління та політику нацизму

З огляду на те, що на тимчасово окупованих територіях місцеві громадяни неохоче підтримували так званий "референдум" у 2022 році та "вибори" гауляйтерів у 2023 році, Кремлю потрібно будь-що продемонструвати, а точніше зімітувати явку виборців на ТОТ.

"Тому всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність "виборчих дільниць", – кажуть у Центрі.

Нагадаємо, в Запорізькій області почалася так звана реєстрація громадян для фейкових виборів президента РФ. Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону.

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