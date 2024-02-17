Окупанти намагаються приховати кількість загиблих у збитих літаках Су-34 та Су-35С

В Росії пропаганда як завжди просуває наратив, що “потерь нет”. Це стосується і літаків Су-35С та Су-34.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, знищені літаки Су-35С - це одномісний літак, водночас Су-34 - двомісний. Згідно з радіоперехопленням, одного пілота росіяни знайшли, інших - досі намагаються виявити.

“Щось тут не сходиться, чи не так? Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцезнаходження персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча. На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте ”братьев” у цих районах. Не дякуйте”, - риторично написав Микола Олещук.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які протягом останніх днів атакували позиції українських захисників, зокрема й на Авдіївському напрямку.

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