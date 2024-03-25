Окупанти намагаються розвивати наступальні дії з Мар’їнського напрямку: офіцер розповів важливі деталі

Російські окупанти намагаються розвивати наступальні дії з Мар’їнського напрямку. Їхня мета – просуватися в бік Георгіївки.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

"Росія намагається йти з Мар'їнського напрямку в бік Георгіївки і звідти, як плацдарм, розвивати свої наступальні дії. Біля Георгіївки вже давно не було легко, але останнім часом ворог тисне постійно. Завжди відбуваються навали. Росіяни намагаються просунутися в бік Курахового. Вочевидь, це є одним з таких стратегічних напрямків, куди ворог намагається просуватися. Тому на цьому напрямку постійно відчувається тиск", – зазначив Воронов.

Він також додав, що найгарячіша точка сьогодні, зокрема, Первомайське.

"Ворог уже традиційно тисне на українські населені пункти, як-отПервомайське. Це одна з найгарячіших ділянок фронту. Так само гаряче сьогодні біля Новомихайлівки. Ворог тисне і на півдні від Красногорівки. На нашому напрямку це найгарячіші населенні пункти", – додав Сергій Воронов.

Нагадаємо, що окупанти переміщують військові склади з Криму.

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