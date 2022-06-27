Окупанти намагаються штурмувати Мазанівку на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії у напрямку Слов'янська.

Противник намагається штурмувати село Мазанівка Донецької області.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території цієї держави існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

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