Окупанти намагаються створити для себе умови наступу на Бахмут і штурмують Вуглегірську ТЕС - Генштаб

На Донеччині окупанти намагаються наступати на Бахмут.

Втім, вкотре отримують по зубах від ЗСУ в районі Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Окупанти задіяли штурмову та армійську авіацію.

"З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наразі українські війська не можуть повноцінно замкнути оточення навколо російських військ у районі Високопілля Херсонської області. Водночас окупанти ризикують опинитися в "котлі" в районі Давидового Броду.