Окупанти намагаються тиснути: стало відомо, яка зараз ситуація в Торецьку

Українські військові контролюють обстановку в районі міста Торецьк на Донеччині. Територіальних успіхів у російських окупантів немає. Тривають бої.

Про це “Інтерфакс-Україна” повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

“Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і наголосити, що станом на цей момент ніяких територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає”, - наголосив Волошин.

За його словами, окупанти намагаються тиснути на цій ділянці фронту. Активні бойові дії там тривають щодня. Зокрема - на підступах у районі околиць міста.

Водночас захопити місто армія РФ хоче навіть не зважаючи на чисельні втрати серед особового складу та техніки. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених.

“Також присутні підрозділи “шторм z”, “шторм v”, які застосовують як штурмові та часто використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію. Окупанти проводять багато так званих “м'ясних штурмів” мобільними вогневими групами", - розповіли в ЗСУ.

Гатять же по Торецьку військові злочинці з різного типу озброєння.

“Хоча противник намагається активізувати свої зусилля на окремих ділянках фронту та покращити своє тактичне становище, наші захисники продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутись у глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу”, - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що армія агресорки Росії діє цілеспрямовано в напрямку Торецька Донецької області. Захоплення міста може призвести до втрати Силами оборони України важливого логістичного центру.

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