Окупанти намагаються тиснути та масово втрачають техніку: що відбувається на Лиманському напрямку

Російські окупанти вже довгий час намагаються просуватися вперед - ще з середини березня.

Російські окупанти намагаються провести активні бойові дії біля Тернів та Ямполівки на Лиманському напрямку.

Про це в ефірі “Еспресо” заявив командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр Дмитро.

За його словами, 60 бригада виконує завдання на Лиманському напрямку. Російські окупанти вже довгий час намагаються просуватися вперед - ще з середини березня. Проте цього їм досягти не вдається.

“Тому, що росіяни отримали гідну відповідь, зазнавши великих втрат. Наразі бригада намагається втримати позиції, укріпити їх й далі знищувати ворога”, - зауважив військовий.

Він також додав, що армія РФ намагається провести активні дії біля Тернів та Ямполівки. Наразі у них нічого не виходить. В цій смузі зафіксовано невелике накопичення сил ворога.

“Противник намагався зробити прорив і просунутися на техніці, але втратив усю техніку. Окупанти перейшли до тактики малих груп. Наразі їм й цього не вдається, оскільки ми їх знищуємо”, - наголосив Дмитро.

Нагадаємо, що в РФ мінують гавань біля Новоросійського порту.

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