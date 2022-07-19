Окупанти намагаються відновити наступ на Слов'янськ - Генштаб

Російські окупанти на Донеччині збираються силами, щоб піти у наступ на місто Слов'янськ.

Минулої доби вони намагалися штурмувати поблизу Гусарівки, але ЗСУ вдалося відбити ворожу атаку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

"Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни отримали від українських військових “на горіхи” та вийшли з раніше захоплених сіл на Донеччині.

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