Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти намагаються відновити наступ в напрямку Ізюм-Барвінкове-Слов'янськ - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
336
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти намагаються відновити наступ в напрямку Ізюм-Барвінкове-Слов'янськ - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти збираються з силами, щоб відновити наступальні дії на кількох напрямках.

Вони стягують техніку та особовий склад у Харківську область.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ,

"На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів", - повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

Читайте також:

Наступна публікація