Окупанти намагаються відтягнути сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони - експерт

Утім, панка окупантів через наступ ЗСУ на Харківщині заважає їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Але це в теорії. Паніка, яка пов’язана з наступом ЗСУ, не дозволяє їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони. Будь-які дії російських військових стаовлять для них самих небезпеку. Треба на плечах ворога вклинитися у територію, яку він раніше займав", - сказав він.

За його словами, секрет контрнаступу ЗСУ на Харківщині полягав у комплексному підході до операції.

"Операція була спланована таким чином: не атакувати лінії противника у лоб, а використати підходи, які характерні для штурмових операцій. Було знищено потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості, там де ворог не очікував. Це був блискавичний український бліцкриг", - додав Згурець.

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