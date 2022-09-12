Окупанти намагаються відтягнути сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони - експерт

Російські військові намагаються відтягнути сили до річки Оскіл, щоб забезпечити створення нової лінії оборони.
Утім, панка окупантів через наступ ЗСУ на Харківщині заважає їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони.
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Але це в теорії. Паніка, яка пов’язана з наступом ЗСУ, не дозволяє їм адекватно підійти до створення нової лінії оборони. Будь-які дії російських військових стаовлять для них самих небезпеку. Треба на плечах ворога вклинитися у територію, яку він раніше займав", - сказав він.
За його словами, секрет контрнаступу ЗСУ на Харківщині полягав у комплексному підході до операції.
"Операція була спланована таким чином: не атакувати лінії противника у лоб, а використати підходи, які характерні для штурмових операцій. Було знищено потужності противника у глибині оборони, а потім здійснилися штурмові атаки на великій швидкості, там де ворог не очікував. Це був блискавичний український бліцкриг", - додав Згурець.
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