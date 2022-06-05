Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на правий берег Сіверського Донця і наступають на Ниркове-Миколаївку - Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ.
Крім цього підрозділи агресора намагаються заблокувати основні логістичні шляхи на цьому напрямку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець. На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.
Нагадаємо, що бійці ТРО на Харківщині завдають контрударів і готуються знову вийти на державний кордон.
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