Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на правий берег Сіверського Донця і наступають на Ниркове-Миколаївку - Генштаб

Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на правий берег Сіверського Донця і наступають на Ниркове-Миколаївку - Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ.

Крім цього підрозділи агресора намагаються заблокувати основні логістичні шляхи на цьому напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець. На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Нагадаємо, що бійці ТРО на Харківщині завдають контрударів і готуються знову вийти на державний кордон.

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