Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут - Генштаб

На Донеччині російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з усієї наявної зброї та намагаються витіснити їх.
На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.
На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.
За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.
Нагадаємо, у суботу ввечері, 2 липня, Росія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".
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