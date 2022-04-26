Окупанти намагаються взяти Попасну та Мар'їнку: оперативна ситуація на Донеччині станом на 26 квітня

Окупанти намагаються взяти Попасну та Мар'їнку: оперативна ситуація на Донеччині станом на 26 квітня

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти атакують позиції ЗСУ і переміщують свої пункти управління до інії бойового зіткнення.

Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Окупанти атакують ЗСУ у кількох напрямках. Так:

на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування підрозділів ЗСУ в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

"На території Донецької та Луганської за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).

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