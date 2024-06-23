Окупанти намагаються забарикадувати Керченську протоку: Плетенчук розповів про задум РФ

Російська авіація час від часу опиняються під прицілом власної системи протиповітряної оборони.

Російська війська намагаються звузити Керченську протоку, забарикадувавши її, щоб посилити вогневий контроль.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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"Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати. Росіяни його контролюють шляхом авіації: постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - пояснив він.

Плетенчук додав, що російська авіація час від часу опиняються під прицілом власної системи протиповітряної оборони.

"Це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі", - сказав він.

Нагадаємо, вранці у неділю, 23 червня, у різних містах Криму лунали вибухи. Місцеві пабліки писали про перекриття руху на Керченському мосту, а також повідомляли про роботу російської ППО.

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