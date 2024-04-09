Окупанти намагаються захистити танки конструкцією, схожою на труну (фото)

Окупанти, намагаючись захиститися від українських дронів, вигадали чергове “ноу-хау”. Військові РФ накривають танки залізним захистом, який схожий на труну.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.

Як зазначається, окупанти продовжують активно наступати у напрямку Красногорівки та Новомихайлівки. Військові РФ застосовують, зокрема, бронетехніку, яку вони намагаються “розвивати кустарними методами”.

“Вчора в районі Красногорівки побачили чергове "чудо" російської кустарної модернізації, коли вони намагаються навішувати на танк додатковий захист, але так, щоб під цим захистом сховалися ще й десантники, які також гарно горять на нашій землі”, - наголосив Сергій Воронов.

Завдяки цьому “методу” окупанти намагаються захиститися від FPV-дронів. Крім того, російські десантники дещо змінили тактику та тепер пробують сісти на “захищені” танки та на них заїхати максимально близько до українських позицій.

"Вчора така спроба була заїхати до Красногорівки, але наші воїни там усі окупантів і поклали", - резюмував Сергій Воронов.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також звернув увагу на російське “ноу-хау”. За його словами, створення такого "захисту" сигналізує про явний панічний настрій ворога.

"Не вперше вже помічаю, що, створюючи різного роду надбудови, прагнучи захистити танк від дронів, в рембатах РОВ не звертають увагу на обертання вежі. І справді, навіщо воно? Зменшення огляду, а часом істотне зниження мобільності", - наголосив він.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко підкреслив, що росіяни обшили танки металевими пластинами та встановили РЕБ.

“Башня всередині цієї конструкції не повертається і дивиться тільки вперед. Черепахоподібний танк під час відбиття штурму вцілів і повернувся на свої позиції, але ефективність таких “технологій” сумнівна”, - зауважив журналіст.

Нагадаємо, що окупанти захопили позиції поблизу Авдіївки, ЗСУ пішли в контратаку.

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