Окупанти намагаються захопити Рубіжне та встановлюють понтонні переправи в напрямку Кремінної - Луганська ОВА

Окупанти намагаються захопити Рубіжне та встановлюють понтонні переправи в напрямку Кремінної - Луганська ОВА

Окупанти намагаються взяти під контроль місто Рубіжне на Луганщині.

Також ворог облаштовує понтонну переправу в напрямку Кремінної.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Основним із поточних завдань росіян залишається встановлення повного контролю над Рубіжним. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території рф у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку", - повідомив Гайдай.

Він також зазначив, що на території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів та 1 зенітну установку противника. Підрозділи ППО збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що українські військові вчергове знищили понтонні переправи окупантів через річку Сіверський Донець поблизу Білогорівки на Луганщині. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Білогорівка стала форпостом Луганщини.

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