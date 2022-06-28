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Окупанти намагаються захопити трасу Бахмут-Лисичанськ та наступають в напрямку Вовчоярівки - Генштаб

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Окупанти намагаються захопити трасу Бахмут-Лисичанськ та наступають в напрямку Вовчоярівки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії.

Російські окупанти проводять розвідку боєм та проводять штурмові дії в напрямку Вовчоярівки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

"Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області. ЗСУ вдалося зупинити їхнє просування в напрямку Довгенького-Долини.

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