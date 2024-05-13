Окупанти намагаються захопити Вовчанськ: Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

Окупанти змінили тактику масованих наступів, які були на початку повномасштабного вторгнення.

На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Окупанти б’ють по мирному населенню та використовують людей, як живий щит.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Противник намагається захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом із початку активних бойових дій наші бійці знищили понад 1000 окупантів. На Лук’янці Липецької громади також тривають бої. Фіксуємо незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, аби втримати цей населений пункт”, - наголосив Олег Синєгубов.

Він також додав, що окупанти змінили тактику масованих наступів, які були на початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони просуваються малими групами по лісосмугах, посадках та кущах.

“У Вовчанську залишаються до 200 людей. Закликаємо евакуюватися і вберегти своє життя”, - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої на околиці Вовчанська проти окупаційних військ РФ, які ведуть наступ на Харківщині.

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