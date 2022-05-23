Окупанти намагаються закріпитися на Харківському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагаються закріпитися на раніше взятих рубежах.

Для цього вони посилюють фортифікаційні споруди та облаштовують блокпости.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку.

"Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя збільшується кількість російських військових. Окупанти займають будинки, які покинули українці, рятуючись від загарбників. Також росіяни грабують тих мирних мешканців, які залишилися.

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