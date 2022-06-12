Окупанти намагаються закріпитися в Богородичному та перегруповуються на Лиманському напрямку - Генштаб

Окупанти намагаються закріпитися в Богородичному та перегруповуються на Лиманському напрямку - Генштаб

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії населенні пункти.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Ворог намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають. На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ", - інформують у Генштабі.

На Сєвєродонецькому окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські військові перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, проте війська РФ з артилерії буквально "розбирають" місто та укріплення.

Зауважимо, вранці повідомлялося, що українські військові контролюють близько третини території Сєвєродонецька і в житлових кварталах тривають гострі вуличні бої. На жаль, від ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень цивільні.

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