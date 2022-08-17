Окупанти намагаються знайти нові способи "легально" привласнити автівки та житло маріупольців

У Маріуполі для привласнення чужого росіяни вигадують різні способи. Так, загарбники намагаються легалізувати процедуру привласнення автомобілів.

Про це розповів заступник мера Сергій Орлов, повідомляють у пресслужбі Маріупольської міськради.

Раніше окупанти крали автомобілі иа вивозили їх до Російської Федерації за допомогою платформ. Тепер вони намагаються впровадити у місті так зване МРЕО та планують видавати номерні знаки "ДНР".

"Роблять так, щоб з українськими номерами не можна було виїхати з Маріуполя", - розповів він.

Не втрачають росіяни можливості, аби привласнити квартири марупольців. Зокрема, вони проводять інвентаризацію, щоб знайти квартири мешканців, які залишили місто.

"Цю житлову площу вони хочуть просто роздати росіянам, колаборантам та членам їхніх родин", - розповів Сергій Орлов.

Як повідомлялося, у Маріуполі неможливо буде розпочати опалювальний сезон. Адже бо 90% житлового фонду міста пошкоджено. Крім того, більшість будинків не підлягають відновленню. Своєю чергою, окупанти у місті "будують будинки на одну тисячу квартир".

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