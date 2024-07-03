Окупанти намагаються знищити на Донеччині хлібні лани: що відомо

Російські окупанти на Донеччині навмисно знищують хлібні лани. Внаслідок атаки та пожежі, яка після неї виникла, згоріло 50 гектарів пшениці на корені.

Про це повідомили в ДСНС у Донецькій області.

“2 липня ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу села Нова Полтавка Краматорського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. На місці події рятувальники Костянтинівського гарнізону оперативно ліквідували загоряння, аби не допустити знищення усього поля загальною площею у 266 га. Внаслідок пожежі вогнем знищено 50 га пшениці на корені”, — розповіли в ДСНС.

Крім того, окупанти обстріляли й поле з пшеницею неподалік Мирнограда Покровського району. Надзвичайники ліквідували загоряння на площі у дев’ять гектарів та не допустили розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.

“Водночас внаслідок обстрілу виникла пожежа пшениці на корені за межами села Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограду, які швидко ліквідували загоряння на площі 1,5 га. Окупанти навмисно знищують українські поля з пшеницею, щоб залишити нас без хліба. Рятувальники роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки ворожих обстрілів”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, що окупанти гатять по хлібних полях на Харківщині.

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