Окупанти заподіяли українській інфраструктурі збитки на понад 100 млрд доларів - Шмигаль

Шмигаль заявив, що Україна фіксує всі збитки, які російські окупаційні війська завдали інфраструктурі країни.

На сьогодні прямі інфраструктурні збитки України внаслідок російської агресії складають понад 100 млрд доларів.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

"Вже зараз ми формуємо електронну мапу України, де фіксуємо всі збитки, завдані війною. Ця мапа постійно оновлюється, збитки постійно фіксуються та верифікуються одразу з кількох сторін. Завдяки розвиненим цифровим інструментам уряду та у веб-додатку "Дія" кожен громадянин України може подати інформацію про своє зруйноване житло. Близько 250 тисяч заяв уже в базах", - зазначив він.

Далі, зазначає Шмигаль, органи місцевої влади верифіковують ці дані та доповнюють їх інформацією про зруйновані та пошкоджені об’єкти соціальної та критичної інфраструктури - школи, лікарні, дитячі садки, котельні, адміністративні будівлі.

"Паралельно з цим Офіс Президента України, наша команда в уряді, а також наші партнери з Київської школи економіки за міжнародними стандартами проводять роботу з оцінки загальних збитків нашої держави. Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об’єкт ми рахуємо, під кожен об’єкт буде проєкт відбудови", - сказав він.

Також Шмигаль розповів про два ключові підходи до відновлення України – регіональний та параметричний.

Регіональний підхід полягає у регіональній відповідальності друзів України за відновлення окремих регіонів.

"Наш принцип – "Об'єднані у боротьбі – об'єднані у відновленні". Партнери також отримають доступ та побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою готуватимуть технічні проєкти відновлення, трансформації регіонів", - повідомив Шмигаль.

За словами Шмигаля, "мова йде не просто про виділення коштів на зруйновану школу або розбиту дорогу, а про те, що партнери можуть принести свій унікальний досвід та розуміння, як побудувати якісно нове середовище, яким чином сформувати новий міський простір, як побудувати нові об'єкти за найкращими стандартамами".

"Другий аспект – параметричний. Це галузевий принцип. Наприклад, коли ми проводитимемо велику кампанію енергоефективності чи будівництва нового житла, то ці кампанії будуватимуться на європейських параметрах. По-перше, це означатиме нову якість відновлення, по-друге, це означає зрозумілі правила гри для приватних інвесторів, яких ми хочемо залучити до цих проектів. По-третє, це означатиме подальшу інтеграцію України до ЄС", – пояснив голова українського уряду.

Нагадаємо, що українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами.