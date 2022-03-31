Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців - Денісова

Громадян України силоміць вивозили до фільтраційного табору, звідки потягом доправляли до депресивних регіонів РФ.

Від початку війни Росії проти України окупанти силоміць вивезли понад 400 тисяч українців до РФ.

Про це повідомила в інтерв'ю Euronews уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Наші громадян депортували з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх силоміць відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.

Нагадаємо, окупанти силоміць вивезли з Маріуполя до РФ або до "ОРДЛО" від 20 до 30 тисяч місцевих жителів. Денісова звернулася до омбудсменки Росії щодо надання списків примусово вивезених до РФ українців.