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Окупанти силоміць вивезли жителів двох сіл на Луганщині, аби заховати там військову техніку - Гайдай

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Окупанти силоміць вивезли жителів двох сіл на Луганщині, аби заховати там військову техніку - Гайдай

Фото: Associated Press

Російські окупанти не тільки знищують населені пункти в Україні, а й силоміць вивозять їхніх мешканців.

Із тимчасово захоплених сіл Гончарівка та Куземівка, що в Луганській області, росіяни вивезли місцевих жителів. Натомість в окупованих населених пунктах сховали військову техніку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сватівському районі, аби без свідків приховати інженерне обладнання, окупанти силоміць виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Куземівка", - розповів керівник ОВА.

За його словами, до початку повномасштабного російського вторгнення в цих селах проживало загалом понад дві тисяч осіб. Втім, напередодні похолодання загарбники вивезли мешканців із їхніх домівок вглиб захопленої території. Де зараз перебувають люди, достеменно невідомо.

Гайдай також наголосив, що на тимчасово окупованих територіях України військово-політичне керівництво Російської Федерації також оголосило часткову мобілізацію. "Отримав паспорт РБ, будь ласка, захищай "новую родіну", - додав голова Луганщини.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Білогорівку на ЛуганщиніВтім, повернення населеного пункту під контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1610
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