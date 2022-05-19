Окупанти наступають на кількох напрямках на Донбасі, отримують від ЗСУ на горіхи і відступають

Окупанти наступають на кількох напрямках на Донбасі, отримують від ЗСУ на горіхи і відступають

Російські підрозділи намагаються атакувати ЗСУ на кількох напрямках.

Здебільшого українські захисники відбивають атаки окупантів, завдаючи їм великих втрат.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

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На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.

Нагадаємо, що армія РФ п’ять разів обстріляла Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області. Неспкійно минула ніч у Великій Костромці. Окупанти держави-агресорки застосували по селу "Гради" та "Урагани".

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