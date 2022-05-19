Окупанти наступають на кількох напрямках на Донбасі, отримують від ЗСУ на горіхи і відступають

Російські підрозділи намагаються атакувати ЗСУ на кількох напрямках.
Здебільшого українські захисники відбивають атаки окупантів, завдаючи їм великих втрат.
Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.
На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.
На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.
Нагадаємо, що армія РФ п’ять разів обстріляла Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області. Неспкійно минула ніч у Великій Костромці. Окупанти держави-агресорки застосували по селу "Гради" та "Урагани".
Читайте також:
- Росія спровокувала поширення НАТО на 1200 км своєї території з майже мільйонним військом
- Чоловіка разом із братами росіяни катували і розстріляли, але він вижив і зумів врятуватись із братської могили
- Фортепіано замінували, а акордеон вкрали: в Бучі окупанти "віддячили" господарям квартири, в якій жили