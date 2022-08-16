Окупанти наступають на Лисичанський нафтопереробний завод: бої тривають

Російські окупанти наступають на Краматорському напрямку.
Вони намагають взяти під контроль ділянку "Лисичанський нафтопереробний завод - Івано - Дар'ївка.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку минуцлої доби росіфйські окупанти обстріляли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки.
"Ворог веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.
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