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Окупанти наступають на Лисичанський нафтопереробний завод: бої тривають

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Окупанти наступають на Лисичанський нафтопереробний завод: бої тривають

Фото: Associated Press

Російські окупанти наступають на Краматорському напрямку.

Вони намагають взяти під контроль ділянку "Лисичанський нафтопереробний завод - Івано - Дар'ївка.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку минуцлої доби росіфйські окупанти обстріляли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки.

"Ворог веде наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.

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