Окупанти наступають в напрямку Барвінкового та Слов'янська та стягують туди техніку - Генштаб

Окупанти наступають в напрямку Барвінкового та Слов'янська та стягують туди техніку - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках на сході України.

Зокрема вони стягують додаткові сили у напрямку Слов'янська і Барвінкового.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка", - повідомляють у Генштабі.

У межах логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що сили російської армії є недостатніми для прориву оборони лінії Харкова.

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