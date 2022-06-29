Окупанти наступають в напрямку Барвінкового та Слов'янська та стягують туди техніку - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках на сході України.
Зокрема вони стягують додаткові сили у напрямку Слов'янська і Барвінкового.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка", - повідомляють у Генштабі.
У межах логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.
Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, що сили російської армії є недостатніми для прориву оборони лінії Харкова.
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