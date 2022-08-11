Окупанти наступають в районі Мар'їнки та Пісків на Донеччині: ідуть запеклі бої

На Донеччині російські окупанти пішли в наступ.

Вони намагаються взяти під контроль населені пункти Мар'їнка та Піски.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку минулої доби окупанти з артилерії обстрілювали біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки.

"Ворог завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, чому РФ не може визнати своєї поразки.

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