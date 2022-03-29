Окупанти стягнули під Курськ більше техніки, ніж було до вторгнення в Україну

Окупанти стягнули під Курськ більше техніки, ніж було до вторгнення в Україну

Боєздатність техніки залишається під великим питанням.

У Курській області окупанти стягнули військову техніку. При чому її зараз більше, ніж було до вторгнення 24 лютого в Україну.

Про це повідомляє речник міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InfromNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

Стан техніки викликає сумніви, але за її рахунок окупанти хочуть поповнити втрати.

"Яка буде її боєздатність, зазначити важко. Але кількість бойових машин величезна — більша, ніж було станом на 24 лютого", — заявив спікер InformNapalm.

Макарук також додав, що втрати в деяких дивізіях РФ становлять до 70% техніки. Тому зараз проводиться перегрупування військ.

Нагадаємо, що у Білгородській області 58 військовослужбовців відмовилися їхати на війну в Україну. Військовослужбовці-контрактники 9 мотострілецького полку (в/ч 88771, Радянськ, Калінінградська обл.) 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту прибули на полігон у Білгородську область для підготовки та подальшого перекидання до України. Там частина з них передумала воювати.