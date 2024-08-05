Окупанти наважуються виходити у Чорне море лише підводними човнами: Плетенчук пояснив чому

Та субмарина, що залишається в Чорному морі, може бути споряджена чотирма ракетами типу "Калібр".

Протягом тривалого часу в Азовському морі немає російських кораблів, а у Чорне море виходять лише підводні човни.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок, 5 серпня.

"Протягом досить тривалого часу ми взагалі не спостерігаємо в Азові російських кораблів. В Чорне море наважуються виходити лише підводними човнами – там перебуває на бойовому чергуванні один підводний човен. Нагадую, вийшли вони втрьох, два з них уже повернулися в пункт базування "Новоросійськ". Бойового застосування цих підводних човнів не було", - сказав він.

За словами Плетенчука, та субмарина, що залишається в Чорному морі, може бути споряджена чотирма ракетами типу "Калібр".

Він зазначив, що наразі присутність ЧМ РФ в акваторії Чорного моря обмежується перебуванням на базі Новоросійська та нетривалим застосуванням.

"Тобто "Адмірал Макаров" вийшов на зовнішній рейд буквально на годину, запустив чотири "Калібри" та повернувся в Новоросійськ. Тому допоки вони перебувають там, можна сказати, вони ще присутні в акваторії Чорного моря", - додав він.

Разом з тим Плетенчук нагадав, що в Чорноморському регіоні діє ворожа авіації, зокрема й та, що входить до складу ЧМ РФ. Вона присутня в повітряному просторі над Чорним морем майже цілодобово.

Як розповідали раніше, Росія вивела у Чорне море ворожий корабель із "Калібрами".

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