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Окупанти назвали це "військовим рішенням": у МАГАТЕ знайшли вибухівку на ЗАЕС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти назвали це "військовим рішенням": у МАГАТЕ знайшли вибухівку на ЗАЕС

У МАГАТЕ знайшли вибухівку на ЗАЕС / Фото: ТСН.ua

Окупаційне "керівництво" станції не допускає місію МАГАТЕ до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів.

У МАГАТЕ підтвердили, що на території окупованої Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни. 

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, йдеться на сайті організації. 

Місія МАГАТЕ повідомили про вибухівку окупаційному "керівництву" АЕС, а ті назвали це "військовим рішенням".

"Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами майданчикаЕксперти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу персонал станції, і були повернені в сторону від майданчика", - сказано у заяві.

Гроссі наголосив, що наявність вибухових речовин на майданчику АЕС "суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції".

У МАГАТЕ зауважили, що будуть продовжувати вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, зокрема блоків 3 і 4. 

Раніше у розвідці повідомляли, що російські окупанти планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УНОЧІ буде теракт на Запорізькій АЕС??? Дуже тривожні повідомлення!

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Дата публікації
Перегляди
1400
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