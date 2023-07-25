Окупанти назвали це "військовим рішенням": у МАГАТЕ знайшли вибухівку на ЗАЕС

Окупаційне "керівництво" станції не допускає місію МАГАТЕ до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів.

У МАГАТЕ підтвердили, що на території окупованої Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, йдеться на сайті організації.

Місія МАГАТЕ повідомили про вибухівку окупаційному "керівництву" АЕС, а ті назвали це "військовим рішенням".

"Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами майданчика. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу персонал станції, і були повернені в сторону від майданчика", - сказано у заяві.

Гроссі наголосив, що наявність вибухових речовин на майданчику АЕС "суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції".

У МАГАТЕ зауважили, що будуть продовжувати вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, зокрема блоків 3 і 4.

Раніше у розвідці повідомляли, що російські окупанти планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

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